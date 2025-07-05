Англія

Четверо гравців минулого сезону провели на правах оренди.

П'ять гравців Манчестер Юнайтед — захисник Тайрелл Маласія, а також вінгери Маркус Рашфорд, Антоні, Алехандро Гарначо та Джейдон Санчо мають намір залишити команду в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, всі п'ятеро заявили керівництву "червоних дияволів", що хочуть покинути клуб цього літа.

Також наголошується, що МЮ дав їм час до кінця липня, щоб дати їм час на пошук нових команд.

У другій половині минулого сезону Маласія провів дев'ять матчів за ПСВ на правах оренди. На рахунку Рашфорда 41 матч за сезон (МЮ/Астон Вілла), 11 голів та дев'ять асистів. Санчо відіграв 42 матчі за Челсі, в яких забив п'ять голів і віддав десять асистів.

Антоні другу половину сезону провів у Бетіса — на його рахунку 26 матчів, дев'ять голів та п'ять гольових передач. Гарначо відіграв 58 матчів за "червоних дияволів", у яких забив 11 голів та віддав десять асистів.

Раніше повідомлялося, що Юнайтед хоче Воткінса, але двері відкриє лише продаж Хойлунда.