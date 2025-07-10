Англія

Максімо Перроне продовжить виступи під керівництвом Сеска Фабрегаса.

Комо досягнув остаточної домовленості з Манчестер Сіті щодо трансферу аргентинського півзахисника Максімо Перроне.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, угода між клубами укладена на постійній основі, а сума трансферу складе 13 мільйонів євро.

22-річний Перроне останній сезон провів в оренді у Комо, віддавши 3 асисти у 26 поєдинках Серії А.

Водночас зазначається, що Комо також зупинив перемовини щодо трансферу Валентена Ронж'є з Марселя. Клуб зосередився саме на підписанні Перроне, якого вважає ключовим гравцем для центральної лінії.