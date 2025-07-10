Максімо Перроне продовжить виступи під керівництвом Сеска Фабрегаса.
Максімо Перроне, Getty Images
10 липня 2025, 00:20
Комо досягнув остаточної домовленості з Манчестер Сіті щодо трансферу аргентинського півзахисника Максімо Перроне.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, угода між клубами укладена на постійній основі, а сума трансферу складе 13 мільйонів євро.
22-річний Перроне останній сезон провів в оренді у Комо, віддавши 3 асисти у 26 поєдинках Серії А.
Водночас зазначається, що Комо також зупинив перемовини щодо трансферу Валентена Ронж'є з Марселя. Клуб зосередився саме на підписанні Перроне, якого вважає ключовим гравцем для центральної лінії.