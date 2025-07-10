Англія

Ліверпуль виконає контракт до кінця, а дружина футболіста успадкує статки, нерухомість і колекцію автомобілів.

Ліверпуль вирішив повністю виконати контрактні зобов’язання перед Діогу Жотою, виплативши родині вінгера всю належну зарплату. За даними Mail Online, дружина футболіста Рута Кардозу отримає не лише 35 мільйонів фунтів, але й розкішну нерухомість та вражаючу колекцію авто.

За свою кар’єру Жота встиг заробити значні суми: у Вулвергемптоні його дохід склав майже чотири мільйони фунтів, а в Ліверпулі — понад 30 мільйонів. Після підписання нового контракту із зарплатою в 140 тисяч фунтів на тиждень, загальна сума заробітку досягла понад 34 мільйони.

У 2022 році родина придбала п’ятикімнатну квартиру вартістю понад два мільйони фунтів у престижному районі на півночі Ліверпуля.

Окрім нерухомості, Жота залишив родині свою автомобільну колекцію, до якої входили Porsche 911 Turbo S, Ferrari 488, Audi Q7 та Mercedes-Benz G63 AMG.

Крім футбольної кар’єри, Діогу також активно працював у сфері кіберспорту та мав спонсорські контракти, що значно збільшували його дохід.

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