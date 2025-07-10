Ліверпуль виконає контракт до кінця, а дружина футболіста успадкує статки, нерухомість і колекцію автомобілів.
Діогу Жота, Getty Images
10 липня 2025, 22:00
Ліверпуль вирішив повністю виконати контрактні зобов’язання перед Діогу Жотою, виплативши родині вінгера всю належну зарплату. За даними Mail Online, дружина футболіста Рута Кардозу отримає не лише 35 мільйонів фунтів, але й розкішну нерухомість та вражаючу колекцію авто.
За свою кар’єру Жота встиг заробити значні суми: у Вулвергемптоні його дохід склав майже чотири мільйони фунтів, а в Ліверпулі — понад 30 мільйонів. Після підписання нового контракту із зарплатою в 140 тисяч фунтів на тиждень, загальна сума заробітку досягла понад 34 мільйони.
У 2022 році родина придбала п’ятикімнатну квартиру вартістю понад два мільйони фунтів у престижному районі на півночі Ліверпуля.
Окрім нерухомості, Жота залишив родині свою автомобільну колекцію, до якої входили Porsche 911 Turbo S, Ferrari 488, Audi Q7 та Mercedes-Benz G63 AMG.
Крім футбольної кар’єри, Діогу також активно працював у сфері кіберспорту та мав спонсорські контракти, що значно збільшували його дохід.
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