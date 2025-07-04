Чтиво

Трагедія, що потрясла світ...

Діогу Жота, португальський футболіст, чия кар’єра сяяла на полях АПЛ та європейських турнірів, залишив незгладимий слід у серцях уболівальників. Його трагічна загибель 3 липня 2025 року у віці 28 років потрясла футбольний світ. Жота був не просто гравцем: його пристрасть, працьовитість і людяність зробили його унікальною постаттю.

Початок шляху: від Порту до Англії

Діогу Жозе Тейшейра да Сілва, відомий як Діогу Жота, народився 4 грудня 1996 року в Порту, Португалія. Футбол був у його крові з дитинства, і він розпочав кар’єру в академії Порту разом зі своїм братом Андре Сілвою, який згодом став професійним гравцем Пенафіела. Жота дебютував за Пасуш де Феррейра в португальській Прімері, де його яскрава гра привернула увагу європейських клубів.

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У 2016 році Жота підписав контракт з Атлетіко Мадрид, але був відправлений в оренду до Порту, де проявив себе в Лізі чемпіонів. Перехід до Вулвергемптона в 2017 році став переломним: він допоміг клубу вийти до Прем’єр-ліги та закріпитися в еліті. Його швидкість, техніка та чуття зробили його зіркою "вовків".

Тріумф у Ліверпулі

У 2020 році Жота перейшов до Ліверпуля під керівництво Юргена Клоппа, де розкрився як один із найкращих форвардів світу. За 182 матчі він забив 65 голів і віддав 26 результативних передач, ставши ключовою фігурою в завоюванні Прем’єр-ліги, Кубка Англії та двох Кубків ліги. Його голи, як-от переможний удар на останніх хвилинах проти Тоттенгема в 2023 році чи шедевр у три дотики проти Ноттінгем Форест, змушували фанатів вставати з місць. Джеймі Каррагер назвав його "одним із найкращих завершувачів атак в історії Ліверпуля в Прем’єр-лізі".

Сезон-2023/24 був для Жоти непростим через травми — розтягнення підколінного сухожилля, пошкодження зв’язок коліна та проблеми зі стегном, — але він усе одно забив 15 голів. У збірній Португалії він долучився до перемоги в Лізі націй 2025 року, хоча часто виходив на заміну. Після тріумфу він написав на X: "З вами поруч усе можливо", — підкреслюючи свою віру в командний дух.

Не лише футбол: пристрасть до ігор і тактики

Жота був унікальним не лише на полі. Він був завзятим геймером, досягнувши першого місця в рейтингу FIFA Ultimate Team Champions у 2021 році. В інтерв’ю The Athletic він розповідав: "Мені дивно бачити себе на екрані, але я люблю розбирати свої матчі". Його любов до ігор привела до створення власної кіберспортивної команди, яку пізніше перейменували на Luna Galaxy на честь однієї з його трьох собак породи бігль.

Жота був піонером у відкритих розмовах про ментальне здоров’я. У жовтні 2024 року він сказав сайту Ліверпуля: "Говорити з кимось і висловлювати проблеми вголос допомагає. У мене є страхи, але коли я їх проговорюю, це вже змінює відчуття". Його чесність зробила його прикладом для інших спортсменів.

Життєві принципи: сім’я, скромність, пристрасть

Жота був людиною скромності та відданості. Порту називав його "прикладом прагнення, самовіддачі та душі", а Пасуш де Феррейра відзначав його професіоналізм. Сім’я була центром його життя: 22 червня 2025 року він одружився зі своєю давньою коханою Рут Кардозу, з якою виховував трьох дітей.

Його пристрасть до спорту виходила за межі футболу — він казав The Gamer: "Я був єдиним гравцем, який виступав і в Лізі чемпіонів, і в eChampions League".

Трагедія та вічна пам’ять

3 липня 2025 року Жота та його брат Андре Сілва загинули в автокатастрофі в провінції Самора, Іспанія. Аварія сталася через лопнуту шину їхнього Lamborghini, що призвело до втрати керування, перекидання та займання. Футбольний світ був приголомшений: Юрген Клопп написав: "Діогу був не лише фантастичним гравцем, але й чудовим другом, люблячим чоловіком і батьком! Нам так бракуватиме тебе!" Тренер Арне Слот, Кріштіану Роналду та одноклубники, включно з Домініком Собослаї та Алексісом Мак Аллістером, висловили глибокі співчуття.

Спадщина Жоти

Діогу Жота залишив по собі 65 голів за Ліверпуль, два титули Ліги націй і слід у кіберспорті. Але його справжня спадщина — це людяність, відкритість і любов до справи. Як сказав Ліверпуль, вони "спустошені цією втратою", але його посмішка та дух житимуть у пам’яті вболівальників.

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"Приємно бути живим. Я просто хочу жити своїм життям і намагатися бути щасливим"...

Діогу Жота

11.08.2023

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