Англія

Ганський півзахисник поділився першими емоціями після переходу з Вест Гема за 55 мільйонів фунтів.

Новачок Тоттенгема Мохамед Кудус прокоментував свій перехід до нового клубу. Ганський футболіст, який приєднався до шпор із Вест Гема за 55 мільйонів фунтів, не приховує захоплення та рішучості перед стартом нового сезону.

"Чудово бути тут, я дуже щасливий і не можу дочекатися початку сезону. Мені подобається розважати вболівальників. У цьому й полягає суть футболу – він дарує емоції та залишає у головах фанатів гарні спогади", — поділився Кудус з офіційним сайтом клубу.

Також гравець заявив про своє прагнення допомогти команді досягти амбітних цілей у внутрішньому чемпіонаті та на євроарені:

"Попри те, що в грі багато серйозності та суперництва, я, як і раніше, вважаю, що це спорт, яким потрібно насолоджуватися. При цьому я хочу допомогти команді набрати якнайбільше очок, зайняти якнайвище місце в Прем'єр-лізі, показувати хороші результати і пройти якнайдалі в Лізі чемпіонів".

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем підписує Гіббса-Вайта за 60 мільйонів фунтів.