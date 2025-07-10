Англія

Молодий нападник проведе сезон-2025/26 на батьківщині в складі колишнього клубу.

Нападник Тоттенгема Алехо Веліс офіційно став гравцем аргентинського Росаріо Сентраль на правах оренди. Клуби узгодили угоду, яка діятиме до завершення сезону-2025/26.

Веліс приєднався до Тоттенгема в серпні 2023 року, однак не зміг закріпитися в основі лондонського клубу. За команду він провів вісім матчів і відзначився одним голом.

Минулий сезон аргентинець провів в оренді в іспанському Еспаньйолі, де набрався досвіду в умовах європейського футболу.

Раніше стало відомо, що Тоттенгем досягнув угоди з Вест Гемом щодо трансферу Кудуса.