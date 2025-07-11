Англія

"Орли" будуть битися за ЛЄ.

Англійський Крістал Пелес вирішив подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) на рішення УЄФА відсторонити клуб від участі в Лізі Європи сезону-2025/26. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, CAS розгляне апеляцію "орлів" у прискореному режимі, щоб не затягувати процес офіційного підтвердження Ноттінгем Форест в якості нового учасника Ліги Європи замість Крістал Пелес, який був понижений до Ліги конференцій.

Нагадаємо, УЄФА постановив перевести англійський Крістал Пелес з Ліги Європи до Ліги конференцій у зв'язку з порушенням "орлами" правил володіння кількома клубами.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест збирається оскаржити та заблокувати трансфер Гіббса-Вайта до Тоттенгема.