Ліга Європи

Англійський клуб не залишиться без єврокубків.

УЄФА постановив перевести англійський Крістал Пелес з Ліги Європи до Ліги конференцій. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Зазначається, що рішення керівного органу ухвалено у зв'язку з порушенням "орлами" правил володіння кількома клубами.

"За підсумками розслідування Першої палати Органу фінансового контролю клубів УЄФА було ухвалено рішення відхилити заявку Крістал Пелес на участь у Лізі Європи в сезоні 2025/26 і ухвалити заявку Крістал Пелес на участь у Лізі конференцій у сезоні 2025/26.

Це рішення може бути оскаржене у Спортивному арбітражному суді відповідно до статей 62 і 63 Статуту УЄФА", — йдеться в заяві керівного органу європейського футболу.

Компанія Eagle Football Holdings, що належить американському бізнесменові Джону Текстору, володіє частками в Крістал Пелес та французькому Ліоні. Водночас у правилах УЄФА зазначено, що клуби, які перебувають у володінні (у межах певного рівня впливу) однієї й тієї самої особи чи організації, не можуть брати участь в одному європейському змаганні.

Ліон, який також кваліфікувався до Ліги Європи сезону-2025/26, має перевагу перед англійським клубом через більш високе становище в лізі.

Ноттінгем Форест замінить володаря Кубка Англії Крістал Пелес у Лізі Європи.