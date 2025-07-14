Англія

ФІФА визначила лауреата престижної нагороди.

Лондонський Челсі напередодні здобув перемогу над французьким Парі Сен-Жермен у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025.

Челсі — ПСЖ 3:0 Відео голів та огляд матчу КЧС-2025

За підсумком заключної гри турніру ФІФА визначила найкращим гравцем змагань атакувального півзахисника "пенсіонерів" Коула Палмера.

23-річний англієць на своєму рахунку має дубль та гольовий пас у фінальній грі, а також він відзначався асистом проти лісабонської Бенфіки та голом у ворота бразильського Палмейраса в решті п’яти зустрічей КЧС-2025.

Нагадаємо, що раніше головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував, зокрема, виступ свого підопічного.