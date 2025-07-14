ФІФА визначила лауреата престижної нагороди.
Коул Палмер, Getty Images
14 липня 2025, 09:18
Лондонський Челсі напередодні здобув перемогу над французьким Парі Сен-Жермен у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025.
Челсі — ПСЖ 3:0 Відео голів та огляд матчу КЧС-2025
За підсумком заключної гри турніру ФІФА визначила найкращим гравцем змагань атакувального півзахисника "пенсіонерів" Коула Палмера.
23-річний англієць на своєму рахунку має дубль та гольовий пас у фінальній грі, а також він відзначався асистом проти лісабонської Бенфіки та голом у ворота бразильського Палмейраса в решті п’яти зустрічей КЧС-2025.
Нагадаємо, що раніше головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував, зокрема, виступ свого підопічного.