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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 13 липня 2025 року.

У рамках фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Челсі розібрався з ПСЖ.

Спочатку ворота номінальних гостей двічі уразив Коул Палмер. Пізніше він асистував Жоао Педро, який довів рахунок до розгромного. Ближче до завершення протистояння переможець Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 залишився в меншості через вилучення Жуана Невеша, у підсумку так і не зумівши нічим відповісти тріумфатору Ліги конференцій.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — ПСЖ у рамках фіналу плей-оф КЧС-2025:

Челсі — ПСЖ 3:0

Голи: Палмер, 22, 30, Жуан Педро, 43



Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Джеймс (Дьюзбері-Голл, 77), Кайседо, Е. Фернандес (Сантос, 60) — К. Палмер, Жуан Педро (Делап, 67), Нету (Нкунку, 77).



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Заїр-Емері, 72), Маркіньйос, Бералдо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Дуе (Рамуш, 73), Дембеле, Кварацхелія (Баркола, 58).



Попередження: Нету, Кайседо, Гюсто, Колвілл — Мендеш.



На 85-й хвилині був вилучений Жуан Невеш (ПСЖ) (неспортивна поведінка).