Англія

Керманич Челсі прокоментував перемогу у фіналі КЧС-2025.

Лондонський Челсі напередодні здобув перемогу над французьким Парі Сен-Жермен у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025.

Челсі — ПСЖ 3:0 Відео голів та огляд матчу КЧС-2025

Після завершення гри головний тренер "синіх" Енцо Мареска прокоментував виступ власної команди.

"Це фантастика. Ми — клубні чемпіони чемпіонату світу, і ми цим дуже пишаємось. ПСЖ — найкраща команда у світі. Але це був наш найкращий виступ.

ПСЖ має трьох півзахисників, і двоє з них відповідали за Ріса Джеймса та Мойзеса Кайседо. Вітінья відповідав за Енцо. Ми подумали, що це хороший шанс використати простір із Коулом і Мало Гюсто на фланзі. Таким був наш план гри.

Зрештою, ви можете вигадати план дій, але вам потрібно, щоб ваші гравці його виконали, і вони зробили це дуже добре.

Я думаю, що ми виграли гру в перші 10 хвилин, і ми приїхали сюди, щоб показати, що можемо здобути цю перемогу з максимальною повагою до суперника.

Я працюю щодня над собою, щоб удосконалюватись. Я намагаюсь навчатись. Кожне тренування і кожну гру я намагаюсь ставати краще. Це був фантастичний сезон. Я просто щасливий за гравців.

Коли я приєднався до клубу, я сказав, що закоханий у команду, але ми сказали, що одного таланту недостатньо, і вам потрібен план гри та однакове мислення. Ми зробили це завдяки їм.

Мій посил до гравців був доволі чітким перед матчем. Ми виграли гру в перші 10 хвилин. Послання перед грою було: "Дайте їм зрозуміти, що ми тут, щоб виграти". Це задало тон грі.

Це змагання, чесно кажучи, і я сказав про це своїм гравцям, стане таким же важливим або навіть більш важливим, аніж Ліга чемпіонів для нас.

Кукурелья? Він буде душею сьогоднішньої команди. Я не хочу говорити про жодного гравця, але про Куку — хочу, він розумний гравець і один із головних персонажів у роздягальні. Він буде душею команди.

Голи Палмера? Це ті ігри, де ми очікуємо на появу Коула у всій красі. Це великі ігри, великі моменти, і він знову показав, наскільки він у порядку", — заявив італійський фахівець.