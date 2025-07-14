Англія

Нігерійський опорник може перебратися до Німеччини.

Опорний півзахисник Лестера Вілфред Ндіді цього літа може змінити клубну прописку. З

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга зі Sky Sport DE, на футболіста збірної Нігерії надійшли запити від кількох представників Бундесліги.

Ндіді має чинний контракт з Лестером до літа 2027 року, однак трансфер у літнє міжсезоння розглядається як реалістичний варіант. Орієнтовна трансферна вартість гравця оцінюється в 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Вілфред Ндіді виступає за Лестер із 2017 року, а також має 65 матчів за національну збірну Нігерії. У минулому сезоні він провів 30 матчів, забив 1 гол та віддав 5 асистів.