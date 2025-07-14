Англія

Перший грузин в історії "червоних".

Воротар англійського Ліверпуля Гіоргі Мамардашвілі висловився після свого дебюту у складі "червоних" в товариському матчі проти Престона (3:1).

"Привіт, "червоні". Особливий момент у моєму житті. Дебют за Ліверпуль.

Я пишаюся тим, що став першим грузинським гравцем, який представляє цей легендарний клуб. Знаю, що це означає для моєї сім'ї і для всього грузинського народу.

Дякую за підтримку, це тільки початок", — написав Мамардашвілі в Instagram.

Зазначимо, що грузин вийшов в стартовому складі мерсисайдської команди та був замінений у перерві матчу за рахунку 1:0 на користь колективу Арне Слота.

Нгадаємо, Гіоргі Мамардашвілі був придбаний Ліверпулем у Валенсії ще минулого літа, але весь сезон-2024/25 провів за "кажанів" на правах оренди.