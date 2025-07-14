Перший грузин в історії "червоних".
Гіоргі Мамардашвілі, getty images
14 липня 2025, 22:12
Воротар англійського Ліверпуля Гіоргі Мамардашвілі висловився після свого дебюту у складі "червоних" в товариському матчі проти Престона (3:1).
"Привіт, "червоні". Особливий момент у моєму житті. Дебют за Ліверпуль.
Я пишаюся тим, що став першим грузинським гравцем, який представляє цей легендарний клуб. Знаю, що це означає для моєї сім'ї і для всього грузинського народу.
Дякую за підтримку, це тільки початок", — написав Мамардашвілі в Instagram.
Зазначимо, що грузин вийшов в стартовому складі мерсисайдської команди та був замінений у перерві матчу за рахунку 1:0 на користь колективу Арне Слота.
Нгадаємо, Гіоргі Мамардашвілі був придбаний Ліверпулем у Валенсії ще минулого літа, але весь сезон-2024/25 провів за "кажанів" на правах оренди.