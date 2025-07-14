Чтиво

Розповідаємо про підсилення тренерського штабу мерсисайдців.

У Джованні ван Бронкхорста завжди була магія в ногах, але саме його футбольний інтелект переконав Ліверпуль запросити його до тренерського штабу Арне Слота після перемоги у Прем'єр-лізі минулого сезону.

Призначення несподіване з багатьох причин. Ван Бронкхорсту — 50, і він, здавалося, повністю зосередився на кар'єрі головного тренера, очолюючи Феєнорд, Рейнджерс і Бешикташ. Ймовірно, з часом він знову повернеться до самостійної роботи, але наразі Ліверпуль може бути впевнений — до команди приєднався фахівець, який усе життя вивчає футбол.

З самого дитинства було зрозуміло, що футбол — його стихія. Мама привела його до аматорського клубу Linker Maas Oever Rotterdam (LMO — "Лівий берег Маасу", річки, що тече через Роттердам), який розташовувався всього за кілька сотень метрів від дому. Клуб знаходився в простому районі, але щира радість на обличчі восьмирічного Джованні згодом не раз повторювалась протягом усієї його кар'єри.

Ті худі ноги виросли і колись вистрелили з 40 метрів у самісіньку дев’ятку у півфіналі чемпіонату світу. А форму LMO він обміняв на легендарну помаранчеву збірної Нідерландів, за яку провів 106 матчів — п’ятий показник в історії.

LMO й досі пишається своїм зірковим вихованцем. Ван Бронкхорст лишився символом клубу — навіть після того, як його кар’єра розквітла у Феєнорді, Рейнджерс, Арсеналі та Барселоні, з якою він виграв Лігу чемпіонів.

Коли журналісти The Athletic завітали до клубу, в їдальні над раковиною висіли два великі фото: одне — юного Джованні у футболці LMO, інше — момент його голу у ворота Уругваю, який вивів Нідерланди до фіналу ЧС-2010.

Цей контраст надихає дітей, чиї шафки розташовані зовсім поруч. Ван Бронкхорст став прикладом для наступного покоління, навіть попри те, що в LMO він провів лише сезон, перш ніж ним зацікавився Феєнорд.

Після завершення кар'єри гравця ван Бронкхорст почав писати новий розділ своєї футбольної історії. У 2017 він виграв чемпіонат Нідерландів із Феєнордом, а в 2022 — вивів Рейнджерс до фіналу Ліги Європи. Його останній досвід — п’ять непростих місяців у Бешикташі у 2024-му, де він став жертвою хаосу — за три роки в клубі змінилося десять тренерів.

Після того Джованні відмовлявся від нових пропозицій, ретельно обдумуючи наступний крок. Але коли після відходу Джона Хейтинги до Аякса звернувся Ліверпуль, усе склалося ідеально.

Спортивний директор Річард Г’юз шукав досвідчене підсилення до тренерського штабу і вирішив, що колишній головний тренер — саме те, що треба. Розмови з Арне Слотом пройшли чудово: вони швидко знайшли спільну мову щодо стилю гри та амбіцій. Незважаючи на спільне минуле у Феєнорді, раніше тісно не працювали — і ван Бронкхорста запросили саме за його тренерський хист.

Повернення до Прем’єр-ліги завжди було серед його цілей. І вже зараз він налаштований зробити свій внесок у майбутні перемоги Ліверпуля.

Походження Джованні ван Бронкхорста — третє покоління молуккців — відіграє велику роль у його ідентичності та дає розуміння, звідки в нього та внутрішня стійкість і врівноваженість.

Молуккські острови — це архіпелаг на сході Індонезії з населенням понад два мільйони людей. Близько 70 тисяч молуккців нині проживають у Нідерландах. Зв’язки між країнами почалися ще з часів колоніалізму, коли Нідерланди намагалися монополізувати торгівлю спеціями — звідси й прізвисько "Острови прянощів". Згодом, коли торгівля занепала, молуккців почали цінувати вже не за спеції, а за бойовий характер — вони служили у збройних силах і демонстрували неабияку витримку.

Кар'єра ван Бронкхорста набирала обертів: він дебютував за Феєнорд у 1994-му після оренди в Валвейк. Одним із найважливіших наставників у його юності був тренер Мауп Мартенс — саме він прищепив Джованні базовий стиль гри, який став основою всієї кар’єри.

Та період у Феєнорді не був золотим, і через чотири сезони він перейшов до Рейнджерс у 1998-му. Там він працював під керівництвом Діка Адвокаата, а його асистент Берт ван Лінген знав Джованні ще з юнацьких збірних — із 14 років.

"Він — приклад для інших гравців", — казав ван Лінген в інтерв’ю The Athletic. — "Талановитий, спокійний, хоче вчитися. Ми завжди казали: з Джіо не буває проблем. У нього була сильна родина — як і в Кларенса Зеєдорфа. Жодних підозрілих агентів — лише батьки поруч."

Адвокаат був відомий як суворий наставник, але саме в таких умовах ван Бронкхорст засвоїв ключові принципи, які нині формують його тренерську філософію.

"Навіть тоді Джіо вже впливав на партнерів по команді — він бачив, що буде далі", — пригадує ван Лінген. — "Команда ставала розумнішою. Гра була жорсткою, часом грубою, але він розумів: щоб забивати — треба тримати м’яч. Він завжди думав, що і чому робить тренер. У ньому не було імпульсивності, він врівноважений. А це — теж талант. Тут важливо і виховання."

Під час ігрової кар’єри ван Бронкхорст працював з топовими тренерами — серед них Арсен Венгер в Арсеналі та Франк Райкард у Барселоні. Сам Джованні казав, що найбільше схожий на Райкарда — особливо у підході до великих матчів.

Повернувшись до Феєнорда, він провів там останні три роки як гравець, а згодом став асистентом Рональда Куманa. Після невдалого періоду під керівництвом Фреда Рюттена, саме ван Бронкхорста призначили головним тренером.

У той момент він звернувся до знайомого обличчя — Яна Воутерса, який колись був асистентом у Рейнджерс, щоправда вже після відходу Джованні до Арсеналу. У 2004-му вони працювали разом у збірній Нідерландів на Євро, де Воутерс був помічником Адвокаата.

Воутерс приєднався до тренерського штабу у Роттердамі, а сам Адвокаат приїжджав раз на тиждень для консультацій. Але навіть попри це, старт у ван Бронкхорста вийшов нервовим: сім матчів без перемог, свист фанатів.

"Результати були погані, але ми створювали моменти — просто не реалізовували", — згадує Воутерс. — "Ми не втрачали зв’язок із реальністю. Потім ми знову зустрічали ті самі команди — і вже перемагали."

"У нього не було найсильнішого складу. Центральні захисники вміли починати атаки, але в обороні були слабкі. Джіо будував гру так, щоб підкреслити сильні сторони кожного."

"У нього ширший погляд на тактику. Це не лише нідерландська 4-3-3 — він знає, як грати в 3-5-2, 5-3-2. У нас у Голландії всі говорять про пресинг і біг уперед, але Джіо розуміє: немає сенсу грати як шалені, якщо команда не готова. Якщо не можеш будувати атаки з оборони — будь прямолінійним."

Ця твердість і гнучкість дозволили ван Бронкхорсту виграти Кубок Нідерландів у 2016-му. Але справжній прорив трапився наступного сезону — завдяки підписанню таких гравців, як Бред Джонс, Стевен Бергейс і Ніколай Йоргенсен. Саме вони стали ключем до першого чемпіонства Феєнорда за 17 років.

Той сезон Джованні ван Бронкхорст провів із великою кількістю гравців академії, але справжнє випробування його сміливості настало ближче до фінішу. За чотири тури до кінця, у напруженій боротьбі з Аяксом, він посадив на лаву легенду команди Дірка Кюйта — одразу на три матчі. А у вирішальному останньому турі повернув його у старт — і Кюйт відповів хет-триком, який приніс Феєнорду чемпіонство.

"Тоді все було не про Джіо чи Дірка — а про те, що краще для Феєнорда," — згадує Ян Воутерс. — "Якщо ти намагаєшся здаватися кимось, ким ти не є — нічого не вийде. Джіо завжди такий, яким є насправді. Він трохи розслаблений, але якщо справи йдуть не так — він бере кермо в руки. І коли він підвищує голос, це не означає, що він втрачає контроль."

За словами Воутерса, одна з найсильніших сторін ван Бронкхорста — його повна залученість у тренувальний процес і аналіз. Він переглядав кожен матч, кожне тренування, включно з п’ятничними 11 на 11, щоб перед грою показати гравцям і вдалі моменти, і недоліки реалізації плану.

Наступним кроком у тренерській кар’єрі Джіо стала робота в китайському Гуанчжоу. Але перед тим він взяв пів року паузи — не для відпочинку, а щоб поглибити знання та вивчити кращі практики у City Football Group (CFG), до якого входить і Манчестер Сіті.

З директором Сіті з футболу Чікі Бегірістайном у ван Бронкхорста вже були добрі стосунки — саме він підписав Джіо до Барселони у 2004-му. Ще один давній друг — Клаудіо Рейна, на той момент спортивний директор Нью-Йорк Сіті, — і саме він запропонував ідею такої своєрідної "відпустки з користю", щоб глибше зануритись у систему CFG.

У межах цього занурення Джіо працював із Сері Бовлі — керівником напряму підтримки тренерів у CFG, відповідальним за розвиток усіх коучів відповідно до філософії групи.

"Він приїхав вчитися. Його підхід був: 'Ось що я знаю — що я ще можу додати?'," — згадує Бовлі, який нині обіймає посаду спортивного директора клубу Норт Кароліна Карідж із Національної футбольної жіночої ліги. — "Ми також розглядали його як потенційного тренера для клубів CFG у майбутньому."

Зазвичай Бовлі працює з тренерами тиждень-два, але ван Бронкхорст залишився на цілих шість місяців. Він вивчав методику, спостерігав за тренуваннями Пепа Гвардіоли, розмовляв із ним після матчів Ліги чемпіонів на Етіхаді.

"У футболі багато хто говорить про методологію, але насправді мають на увазі філософію. Це різні речі", — пояснює Бовлі. — "Як у науці: методологія — це шлях до результату. Якщо ти хочеш, щоб команда грала певним чином, то головне — як саме ти цього навчаєш і як ведеш до цього."

"Ще одна важлива тема, яку ми обговорювали з Джіо, — це різноманітність мислення у тренерському штабі. Дехто бере з собою всюди одних і тих самих помічників. Але Фергюсон, наприклад, постійно змінював оточення — і був майстром у цьому. Важливо, щоб у твоїй команді були люди, які мислять інакше, але водночас розуміють твою ідею. А Джіо — неймовірно розумний."

"Коли ти сидиш з ним і переглядаєш матч — він бачить усе одразу. Так, він колишній гравець, але я знаю багато таких, хто нічого не бачить. А він — скромний, відкритий, вчиться щодня. І хоче вчитися у всіх."

Згодом Бовлі приєднався до ван Бронкхорста в Рейнджерс, де Джіо провів два роки. І був у кроці від історичної перемоги в Європі — вперше з 1972-го. Але його команда програла Айнтрахту у фіналі Ліги Європи — по пенальті.

У Рейнджерс Джіо продовжив робити ставку на відеосесії та глибокий аналіз — так само, як раніше в Феєнорді. Він був педантом у деталях і вимогливим до дисципліни. Чим довше працював у клубі, тим більше уваги приділяв розбору не лише суперників, а й гри своєї команди — як у минулому матчі, так і загалом по стилю.

Однак невдачі в чемпіонаті, де Рейнджерс не змогли конкурувати з Селтіком, а також провал у Лізі чемпіонів — шість поразок у групі проти Ліверпуля, Наполі та Аякса з різницею м’ячів -20 — зрештою стали однією з причин його відставки.

Втім, Рейнджерс після того теж не показав прогресу. А короткий і невдалий період у Бешикташі лише додав запитань до його послужного списку. Тепер Джіо має шанс відповісти на них у Ліверпулі. І хто знає — можливо, саме ця роль відкриє для нього двері до нових тренерських висот. Приклад Джона Хейтинги доводить: робота в штабі топ-клубу Прем’єр-ліги може стати кроком до великої посади в Європі.

Зараз же ван Бронкхорст повністю зосереджений на підтримці Арне Слота та його асистента Сіпке Хульсхоффа — в ролі, яку клуб створив спеціально для фахівця з таким глибоким досвідом та знаннями, як у нього.

Сам він не сприймає це як крок назад. А в Ліверпулі раді, що у їхніх амбіціях знову боротися за трофеї з’явився такий цінний помічник.

The Athletic