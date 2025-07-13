"Червоні" знайшли заміну Конате.
Marc Guéhi, getty images
13 липня 2025, 10:54
Англійський Ліверпуль домовився про умови особистого контракту з капітаном Крістал Пелес Марком Геї. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 25-річний англієць івуарійського походження погодився підписати трудову угоду з "червоними" до 30 червня 2030 року.
Зазначається, що Геї вже повідомив керівництву "орлів" про своє бажання приєднатися до команди Арне Слота.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Минулого сезону Марк Геї відіграв за Крістал Пелес 44 матчі, забив три голи та віддав дві результативні передачі.