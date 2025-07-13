Англія

"Червоні" знайшли заміну Конате.

Англійський Ліверпуль домовився про умови особистого контракту з капітаном Крістал Пелес Марком Геї. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 25-річний англієць івуарійського походження погодився підписати трудову угоду з "червоними" до 30 червня 2030 року.

Зазначається, що Геї вже повідомив керівництву "орлів" про своє бажання приєднатися до команди Арне Слота.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Минулого сезону Марк Геї відіграв за Крістал Пелес 44 матчі, забив три голи та віддав дві результативні передачі.