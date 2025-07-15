Англія

Але "сороки" не мають наміру продавати свого лідера.

Ліверпуль обговорює з Ньюкаслом трансфер Александера Ісака.

За інформацією Фабріціо Романо, "червоні" зв'язалися з "сороками", щоб обговорити можливу пропозицію щодо 25-річного нападника. Якщо шведський футболіст не буде доступний для трансферу, мерсисайдці можуть включитися в боротьбу за Юго Екітіке з Айнтрахта.

У Ньюкасла немає бажання продавати форварда. Клуб хоче укласти з Ісаком новий контракт.

У минулому сезоні АПЛ Ісак провів 34 матчі, відзначившись 23 голами і 6 асистами.

Раніше повідомлялося, що Екітіке близький до переходу в Ньюкасл.