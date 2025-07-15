Англія

Аргентинський опорник може стати одноклубником українського воротаря Анатолія Трубіна.

Опорний півзахисник Енцо Барренечеа близький до відходу з Астон Вілли, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що Бенфіка може придбати 24-річного аргентинця за 15 млн євро. Гравець зацікавив цілий ряд клубів після виступів за Валенсію на правах оренди в сезоні-2024/25.

На рахунку Енцо один гол і два асисти в 32-х матчах за "кажанів" у всіх турнірах. У липні 2024 року Астон Вілла виклала за нього 11 млн Ювентусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що саудівський клуб готовий задовольнити фінансові апетити бірмінгемців щодо їхнього бомбардира.