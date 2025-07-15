Англія

Пріоритет для вінгера Ліверпуля — це мюнхенський гранд.

Крайній нападник Луїс Діас готовий залишити Ліверпуль цього літа, якщо клуб отримає гідну пропозицію. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг із Sky Sport DE.

За його даними, 28-річний колумбієць уже передав керівництву Ліверпуля чіткий меседж щодо свого бажання змінити клуб.

Найбільший інтерес до гравця проявляє Баварія, яка запропонувала Діасу контракт щонайменше до 2029 року. Сторони вже досягли усної згоди щодо персональних умов — перепоною залишаються лише перемовини між клубами.

У боротьбі за колумбійця також перебуває Барселона, яка давно стежить за ситуацією. Проте саме Баварія наразі має найбільш конкретні шанси на трансфер: між спортивним директором німців Максом Еберлем і представниками гравця встановлений прямий контакт.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль відхилив першу пропозицію Баварії щодо Луїса Діаса у розмірі 67,5 мільйона євро.