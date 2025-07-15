Чинний чемпіон Англії міг отримати за колумбійця 67,5 мільйонів євро.
Луїс Діас, Getty Images
15 липня 2025, 14:29
Баварія запропонувала 67,5 мільйонів євро за лівого вінгера Ліверпуля Луїса Діаса, передає видання The Athletic.
Повідомляється, що чинний чемпіон Англії одразу ж відхилив першу офіційну пропозицію мюнхенського клубу. У той же час гравець чітко дав Ліверпулю зрозуміти, що хоче піти.
Його контракт із "червоними" розраховано до кінця червня 2027 року. Раніше повідомлялося, що за Діаса вони хочуть отримати 70-80 млн євро.
У разі відходу Луїса Ліверпуль може поборотися за флангового нападника мадридського Реала Родріго. Станом на зараз колумбієць вважається важливою частиною планів клубу, про що було повідомлено зацікавлені в його переході сторони.
За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, гранд Бундесліги готує нову пропозицію. Із Баварією виконавець може підписати розрахований на чотири або п'ять років контракт.
Діас приєднався до мерсісайдців у січні 2022 року з Порту за 37,5 млн фунтів стерлінгів, тоді як з урахуванням бонусів сума трансферу може зрости до 50 млн. На рахунку лівого вінгера 41 гол і 23 асисти в 148-ми матчах за "червоних" у всіх турнірах.