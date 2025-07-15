Англія

Чинний чемпіон Англії міг отримати за колумбійця 67,5 мільйонів євро.

Баварія запропонувала 67,5 мільйонів євро за лівого вінгера Ліверпуля Луїса Діаса, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що чинний чемпіон Англії одразу ж відхилив першу офіційну пропозицію мюнхенського клубу. У той же час гравець чітко дав Ліверпулю зрозуміти, що хоче піти.

Його контракт із "червоними" розраховано до кінця червня 2027 року. Раніше повідомлялося, що за Діаса вони хочуть отримати 70-80 млн євро.

У разі відходу Луїса Ліверпуль може поборотися за флангового нападника мадридського Реала Родріго. Станом на зараз колумбієць вважається важливою частиною планів клубу, про що було повідомлено зацікавлені в його переході сторони.

За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, гранд Бундесліги готує нову пропозицію. Із Баварією виконавець може підписати розрахований на чотири або п'ять років контракт.

Діас приєднався до мерсісайдців у січні 2022 року з Порту за 37,5 млн фунтів стерлінгів, тоді як з урахуванням бонусів сума трансферу може зрости до 50 млн. На рахунку лівого вінгера 41 гол і 23 асисти в 148-ми матчах за "червоних" у всіх турнірах.