Англія

33-річний голкіпер може продовжити кар'єру в АПЛ.

Манчестер Сіті цікавить 33-річний воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген, англійський клуб бачить у футболісті потенційну заміну нинішньому голкіперу Едерсону.

Раніше повідомлялося, що тер Штеген більше не розглядається в Барселоні як гравець основного складу.

Зазначалося, що про це воротареві особисто заявив головний тренер команди Ганс-Дітер Флік. Тепер футболіст може покинути каталонський клуб, незважаючи на чинний контракт на три наступні сезони.

33-річний воротар виступає за каталонський клуб з літа 2014 року. За цей період він взяв участь у 422 матчах у всіх турнірах, 175 з яких він відіграв "на нуль".