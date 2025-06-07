Іспанія

Клуб готовий виплатити всю зарплату за сезон, щоб воротар став вільним агентом.

Барселона розробила план, який дозволить клубу попрощатися з Марк-Андре тер Штегеном вже найближчим часом. За даними іспанського видання Sport, каталонці готові запропонувати 33-річному голкіперу фінансову компенсацію в обмін на дострокове розірвання контракту.

Згідно з джерелом, Барселона виплатить тер Штегену всю заробітну плату за сезон-2025/26, після чого воротар стане вільним агентом і зможе вільно вести переговори з іншими клубами.

У клубі вважають, що це найкращий варіант для всіх сторін, адже спроби знайти покупця лише ускладнюють і затягують процес. Контракт тер Штегена з Барселоною чинний до літа 2028 року, але фінансові реалії та спортивні плани змушують керівництво клубу шукати нестандартні рішення.

Наразі відомо, що "блаугранас" ретельно стежать одразу за трьома футболістами на цій позиції, а з одним із них, Жоаном Гарсією з Еспаньйола, навіть мають просунуті перемовини щодо трансферу.