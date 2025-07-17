Англія

Президент США вручив нагороду найкращому гравцю Клубного чемпіонату світу.

"Якби не я, цієї нагороди ти б ніколи не отримав", Getty Images

"Якби не я, цієї нагороди ти б ніколи не отримав", Getty Images

Півзахисник Челсі Коул Палмер поділився враженнями від спілкування з президентом США Дональдом Трампом під час церемонії нагородження Клубного чемпіонату світу-2025.

Після перемоги Челсі у фіналі над ПСЖ (3:0), де Палмер забив два голи та віддав асист, він отримав нагороду найкращого гравця турніру.

Під час вручення нагороди Трамп здивував футболіста, зазначивши, що його син є фанатом Палмера.

"Коли він вручав мені нагороду найкращого гравця, то сказав, що його син мій фанат. Я не памʼятаю, що я на це відповів. Напевно, я просто подякував, чи щось таке", — розповів Палмер.

Ця подія стала частиною резонансної церемонії, адже присутність Трампа на нагородженні викликала неоднозначну реакцію серед гравців та вболівальників.