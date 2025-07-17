Англія

Після вдалої оренди в Іспанії, інтерес до бразильця повернувся — разом із цінником.

Манчестер Юнайтед змінив своє ставлення до трансферної ціни бразильця Антоні, після того як кілька клубів виявили до нього серйозний інтерес.

Як повідомляє UOL, "червоні дияволи" тепер оцінюють 25-річного флангового гравця в близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Це суттєво вище від раніше згаданої суми в 20–30 мільйонів фунтів, яку клуб начебто готовий був прийняти, аби розпрощатися з гравцем.

Серед зацікавлених команд – РБ Лейпциг, Баєр Леверкузен, Брайтон, Ньюкасл, а також Реал Бетіс, у якому Ентоні провів вдалу орендну каденцію у другій половині минулого сезону.

Зазначається, що сам футболіст не поспішає ухвалювати рішення про майбутнє: він прагне бути впевненим у наступному кроці. Незважаючи на критику в Англії, в оренді за Бетіс він набрав непогану форму: 9 голів та 5 асистів у 26 матчах.

Хоча контракт гравця з Юнайтед чинний ще до літа 2027 року, його майбутнє на Олд Траффорд виглядає туманним. Бразилець воліє розпочати новий етап у кар’єрі за межами Манчестера.