Після вдалої оренди в Іспанії, інтерес до бразильця повернувся — разом із цінником.
АНТОНІ, GETTY IMAGES
17 липня 2025, 18:33
Манчестер Юнайтед змінив своє ставлення до трансферної ціни бразильця Антоні, після того як кілька клубів виявили до нього серйозний інтерес.
Як повідомляє UOL, "червоні дияволи" тепер оцінюють 25-річного флангового гравця в близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Це суттєво вище від раніше згаданої суми в 20–30 мільйонів фунтів, яку клуб начебто готовий був прийняти, аби розпрощатися з гравцем.
Серед зацікавлених команд – РБ Лейпциг, Баєр Леверкузен, Брайтон, Ньюкасл, а також Реал Бетіс, у якому Ентоні провів вдалу орендну каденцію у другій половині минулого сезону.
Зазначається, що сам футболіст не поспішає ухвалювати рішення про майбутнє: він прагне бути впевненим у наступному кроці. Незважаючи на критику в Англії, в оренді за Бетіс він набрав непогану форму: 9 голів та 5 асистів у 26 матчах.
Хоча контракт гравця з Юнайтед чинний ще до літа 2027 року, його майбутнє на Олд Траффорд виглядає туманним. Бразилець воліє розпочати новий етап у кар’єрі за межами Манчестера.