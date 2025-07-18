Англія

Бразилець може повернутися до Англії.

Англійський Манчестер Юнайтед має намір купити опорного півзахисника стамбульського Галатасарая Габріела Сару. Про це повідомляє турецьке видання Aksam.

За інформацією джерела, манкуніанський клуб готовий викласти за 26-річного бразильця 30 млн. євро. В свою чергу, чинний чемпіон Туреччини збирається виручити за свого гравця не менше 35 млн. євро.

Зазначається, що сам футболіст серйозно зацікавився можливістю приєднатися до команди Рубена Аморіма.

Чинна трудова угода гравця з "орлами" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Минулого сезону Габріел Сара відіграв за Галатасарай 45 матчів, забив два голи та віддав десять результативних передач.