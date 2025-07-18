Англія

Француз може залишитися в АПЛ.

Англійський Ньюкасл має намір оформити трансфер центрального захисника лондонського Челсі Акселя Дісасі. Про це повідомляє Chelsea.news.

За інформацією джерела, 27-річний француз не входить в плани головного тренера лондонців Енцо Марески, тому його хочуть якнайшвидше продати.

Зазначається, що Ньюкасл готовий викласти за Дісасі 30 млн. євро, але "сині" хочуть отримати за свого центрбека 35 млн. євро. Перемовини між клубами тривають.

Чинна трудова угода гравця з "пенсіонерами" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Минулого сезону Аксель Дісасі відіграв за Челсі та Астон Віллу (на правах оренди у другій частині сезону) 27 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл може перехопити Забарного у ПСЖ.