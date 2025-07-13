Англія

Українець може переїхати до графства Тайн-енд-Вір.

Переговори між англійським Борнмутом та французьким ПСЖ щодо трансферу українця Іллі Забарного зайшли в тупик. Про це повідомляє портал allezparis.fr.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу не готове платити 75 млн. євро за 22-річного центрального захисника, яких вимагають англійці. Спортивний директор ПСЖ Луїш Каштру під час перемовин заявив, що "ми не збираємося влаштовувати цінові війни за гравців".

Зазначається, що паузою у переговорах між парижанами та "черріз" хоче скористатися Ньюкасл. "Сороки" мріють про трансфер гравця збірної України ще з минулого літа і готові заплатити за Забарного зазначену Борнмутом суму.

У Ньюкаслі впевнені в шаленому потенціалі українця. Головний тренер "сорок" Едді Гау в захваті від центрбека збірної України.

Контракт гравця з "вишнями" розрахований до кінця червня 2029-го. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та віддав одну результативну передачу.