Англія

"Павичі" працюють на трансферному ринку.

Лідс Юнайтед оформив трансфер півзахисника Шона Лонгстаффа з Ньюкаслу. Про це повідомляє офіційний сайт новачка АПЛ.

Зазначається, що контракт із 27-річним англійцем підписаний до 30 червня 2029 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, за Лонгстаффа Лідс заплатив 13,8 млн. євро.

"Всі в Лідс Юнайтед раді вітати наше п'яте літнє придбання, і ми з нетерпінням чекаємо можливості побачити Шона в грі за "Вайтс", — йдеться в заяві клубу.

Минулого сезону Шон Лонгстафф відіграв за Ньюкасл 32 матчі та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл може перехопити Забарного у ПСЖ.