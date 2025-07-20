Англія

"Сороки" не хочуть продавати шведа.

Головний тренер англійського Ньюкасла Едді Гау висловився про нападника команди Александера Ісака. Його слова наводить ESPN.

"Відсутність Ісака у заявці на гру з Селтіком? Це було моє рішення. Він повернувся в Глазго разом із нами, але я вирішив відправити його додому через чутки навколо нього. Останнє, чого він хотів — це сидіти на трибуні і спостерігати, це було б нечесно по відношенню до нього. Але я впевнений, що до кінця літа він залишиться гравцем Ньюкасла.

Так, я розмовляв із ним про його майбутнє, але це не є чимось незвичайним. Я поважаю кар'єру футболіста і те, наскільки вона коротка. Алекс був дійсно сильний минулого сезону, він дуже добре тренувався, і я розумію, що навколо нього буде багато шуму", — сказав Гау.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль націлився на трансфер Ісака.