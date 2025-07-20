Великий клуб...
Томас Франк, getty images
20 липня 2025, 19:54
Головний тренер лондонського Тоттенгема Томас Франк висловився про перспективи команди у новому сезоні. Його слова наводить Goal.
"Розумію, що тут буде тиск, це природно. Це цікаво, але не тоді, коли ти сам його відчуваєш. Втім, я займаюся тренерською роботою вже багато років і прекрасно розумію, що це великий клуб, і до мене будуть чіплятися.
Як я сказав всім співробітникам у перший день, одне я можу пообіцяти на 100% — ми не обійдемося без поразок. Я не бачив команду, яка б не програла жодного матчу.
Був Арсенал (у сезоні-2003/04 "каноніри" виграли АПЛ без жодної поразки — прим.)... Ні, про нього не варто було згадувати. Я зробив свою першу помилку новачка!
Ще був Престон, і це єдині дві команди, які пройшли сезон без поразок", — сказав Франк.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем включився в гонку за Забарним.