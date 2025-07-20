Англія

"Каноніри" в гонці за титулами.

Центральний захисник лондонського Арсеналу Габріель Магальяес висловився про боротьбу "канонірів" за трофеї. Цитує бразильця The Athletic.

"Я не думаю, що ми можемо шукати виправдання. За останні три роки ми зробили все, що могли. Нам просто трохи не вистачило удачі. Але всередині клубу, я щиро вірю, ми всі переконані: ми здатні вигравати трофеї — великі трофеї.

Я вже п'ять років у клубі і бачу, як він розвивається. Я тут, щоб вигравати титули, досягати чогось, допомагати Арсеналу ставати ще сильнішим. Я щиро вірю, що майбутній сезон буде для нас великим випробуванням, але я також вірю, що ми зможемо досягти успіху. У нас є чудові шанси виграти трофей.

В останні кілька років ми були дуже близькі до трофеїв, але в підсумку вони вислизнули від нас. Але я повністю довіряю клубу і всьому, що він робить для свого розвитку, і я впевнений, що цього року ми знову будемо боротися", — сказав Габріель.