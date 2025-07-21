Англія

Конкуренція спала після останніх кроків Арсенала та Ліверпуля.

Словенський нападник німецького РБ Лейпциг Беньямін Шешко цього літа є помітною фігурою на трансферному ринку, адже його клуб відкритий до пропозицій.

Однак є один дуже важливий момент — суми, які хочуть чути на свою адресу "Червоні бики", стартують від тризначної позначки, тобто 100 млн євро.

Лондонський Арсенал та Ліверпуль, коли почули про забаганки такого ґатунку, у підсумку вирішили натиснути на перемовини щодо форвардів лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша та франкфуртського Айнтрахта Юго Екітіке відповідно, і в підсумку мали успіх.

А Шешко водночас так і залишився на ринку, але вже із значно меншим ажіотажем довкола себе.

Утім, для такого клубу, як Манчестер Юнайтед, це навпаки може бути вікном можливостей.

"Червоні дияволи" цього тижня планують почати розмову з німецьким колективом щодо можливого трансферу.

У Шешка 21 гол та шість асистів у 45 матчах минулого сезону.