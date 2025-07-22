Англія

Баварія, Челсі та Манчестер Юнайтед також борються за бельгійця.

Ліверпуль активно планує підсилення атаки та розглядає 20-річного вінгера Ліона Маліка Фофана як ключову трансферну ціль після очікуваного продажу Федеріко К’єзи. За інформацією журналіста Саши Тавольєрі, скаутський відділ Ліверпуля високо оцінює бельгійця, який забив 8 голів і віддав 8 асистів у 29 матчах Ліги 1 у сезоні-2024/25. Очікується, що "червоні" розпочнуть активні переговори з Ліоном, щойно завершиться трансфер К’єзи до італійської Серії А.

Фофана, який перейшов до Ліона з Гента в січні 2024 року за €19.5 млн, привернув увагу кількох топ-клубів. Баварія бачить у ньому альтернативу Луїсу Діасу, тоді як Челсі та Манчестер Юнайтед також проявляють інтерес до універсального нападника, здатного зіграти на обох флангах. Ліон готовий розглядати пропозиції від €40 млн, хоча Transfermarkt оцінює гравця в €30 млн.

Трансферна сага навколо Фофана обіцяє бути напруженою, адже Ліверпуль прагне швидко закрити угоду, щоб випередити конкурентів.