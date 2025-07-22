Італія

Італієць не потрапив до складу червоних на передсезонний збір і може замінити Лукмана, який наблизився до переходу в Інтер.

Федеріко К’єза може найближчим часом змінити клубну прописку. За інформацією SportItalia, 27-річний вінгер Ліверпуля не входить у плани головного тренера Арне Слота, який не включив італійця до заявки на передсезонний збір.

У ситуації, що склалася, найбільш ймовірним варіантом продовження кар'єри К’єзи є Аталанта. Клуб із Бергамо розглядає футболіста як заміну Адемолі Лукману — той, за повідомленнями ЗМІ, близький до переходу в міланський Інтер.

Аталанта готова заплатити за К’єзу 12 мільйонів євро — саме стільки Ліверпуль віддав Ювентусу за гравця минулого літа. Перехід може відбутися вже найближчими тижнями.

Чинний контракт К’єзи з Ліверпулем дійсний до літа 2028 року, однак сторони готові розглянути варіанти, які дозволять футболісту реалізувати своє прагнення грати на постійній основі. У минулому сезоні він провів за "червоних" 466 хвилини у 14 матчах, в яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти.