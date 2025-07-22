Англія

"Каноніри" активно стежать за ситуацією навколо Хаві Сімонса та ведуть діалог із агентами Езе, тоді як Челсі вже готується до переговорів з Лейпцигом.

Арсенал планує підсилити атакувальну лінію креативним півзахисником після досягнення домовленості щодо трансферу форварда Віктора Дьокереша.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо для видання GiveMeSport, лондонський клуб уважно стежить за ситуацією навколо Хаві Сімонса, який має намір залишити РБ Лейпциг цього літа.

Нідерландський півзахисник повідомив керівництво клубу про бажання змінити команду ще на початку літа, і тепер очікується активізація переговорів. Арсенал уже контактував з оточенням гравця, проте на даному етапі перемовини з Лейпцигом не ведуться.

У паралельному напрямку "каноніри" ведуть актиний діалог з агентами Еберечі Езе, але поки що не розпочали офіційних переговорів із Крістал Пелес.

Конкуренцію Арсеналу може скласти Челсі, який також зацікавлений у підписанні Сімонса і цього тижня планує переговори з німецьким клубом. Початкова вартість футболіста оцінюється у 75 мільйонів євро, але вона може бути знижена пізніше цього трансферного вікна.

Зазначається, що сам Сімонс відкритий до переходу в АПЛ і готовий розглянути варіанти з Арсеналом або Челсі вже цього літа.