Англія

Бірмінгемці готові розглядати лише повноцінний трансфер за €47 млн.

Манчестер Юнайтед намагався посилити воротарську позицію, запропонувавши Астон Віллі оренду 32-річного аргентинського голкіпера Еміліано Мартінеса, але отримав категоричну відмову. За інформацією All About Argentina з посиланням на TyC Sports, бірмінгемський клуб не став навіть розглядати умови оренди, наполягаючи виключно на повноцінному трансфері.

Астон Вілла оцінює Мартінеса, визнаного найкращим воротарем світу-2024 за версією ФІФА, у €47 млн (£40 млн). Контракт аргентинця з клубом діє до 2029 року, і Вілла не зацікавлена в тимчасових угодах.

У сезоні-2024/25 на рахунку "Дібу" 53 матчі, 61 пропущений гол та 16 "сухих" зустрічей.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія спокушає Мартінеса.