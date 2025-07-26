Англія

Рубен Аморім заявив, що не виключає відмову від підписання елітного нападника цього літа.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім дав зрозуміти, що клуб може не підписувати зіркового нападника під час цього трансферного вікна. Португалець робить ставку на новачків Матеуса Кунью та Браяна Мбемо, які вже приєдналися до команди цього літа.

На фоні активної трансферної діяльності конкурентів, до прикладу, Ліверпуль та Арсенал, які поповнили свій склад гучними іменами, Юнайтед поки утримується від витрат на "еліту" в передній лінії. Замість цього Аморім вірить, що Кунья з Вулверхемптона та Мбемо з Брентфорда можуть закрити потреби команди в атаці.

"Кунья та Мбемо довели свої якості. Вони справді скромні, це справді важливо, і найкраще те, що вони вирішили бути тут. У них були інші варіанти, варіанти Ліги чемпіонів, вони читали все, що люди говорять про наш клуб на даний момент, але вони вирішили бути тут, і це ключовий момент для мене", — додав тренер.

Наразі Юнайтед має у розпорядженні чотирьох гравців на позицію центрального форварда: Хойлунда, Зіркзе, Кунью та Мбемо. Схоже, що Аморім планує використовувати цю внутрішню конкуренцію як стимул для зростання кожного з них.

Першу перевірку на готовність команда отримає вже в неділю — Юнайтед зіграє з Вест Гемом у рамках американського передсезонного туру.