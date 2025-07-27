Англія

Керманич "ірисок" прокоментував роботу клубу на трансферному ринку.

Головний тренер Евертона Девід Моєс поспілкувався з журналістами після поразки від Борнмута (0:3) у товариському матчі в США.

Спеціаліст уточнив свої коментарі стосовно необхідності оформлення "ірисками" дев'яти-десяти вхідних трансферів цього літа.

"Ми придбали трьох гравців, тож, відрахувавши це, нам усе ще бракує, можливо, п'яти-шести новачків. Ніколи раніше в мене такого не було. У минулому мені доводилося підписувати багато гравців, але ніколи не доводилося робити стільки протягом одного трансферного вікна", — цитує Моєса портал BBC.

Девід також підтвердив, що Евертон зробив пропозицію щодо оборонця Баварії. Нагадаємо, що трьома літніми придбаннями "ірисок" є Марк Траверс (в. Борнмут, 4,6 млн €), Карлос Алькарас (п. Фламенгу, 15 млн €) і Тьєрно Баррі (н. Вільярреал, 30 млн €).