Англія

19-річний марокканець може вирушити до АПЛ.

Захисник мюнхенської Баварії Адам Азну може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного марокканця зацікавлений Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко.

Зазначається, що "іриски" бачать в особі Адама гідну заміну Ешлі Янгу, який покинув команду цього літа.

Окрім Евертона, гравцем також цікавляться клуби іспанської Ла Ліги.

Минулого сезону Азну провів 29 матчів на всіх рівнях, в яких забив два м'ячі та віддав два асисти.