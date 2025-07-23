19-річний марокканець може вирушити до АПЛ.
Адам Азну, Getty Images
23 липня 2025, 12:50
Захисник мюнхенської Баварії Адам Азну може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, у послугах 19-річного марокканця зацікавлений Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко.
Зазначається, що "іриски" бачать в особі Адама гідну заміну Ешлі Янгу, який покинув команду цього літа.
Окрім Евертона, гравцем також цікавляться клуби іспанської Ла Ліги.
Минулого сезону Азну провів 29 матчів на всіх рівнях, в яких забив два м'ячі та віддав два асисти.