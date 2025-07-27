Англія

Різник на прицілі.

Головний тренер англійський Сандерленд Режіс ле Брі заявив, що "чорним котам" потрібно придбати воротаря. Його слова наводить The Northern Echo.

"Я думаю, що нам все ще потрібно підписати воротаря. Ринок досі відкритий, хоча він непередбачуваний.

На цей момент ми зосереджені на тому складі, який у нас є, але звичайно, ми також будемо намагатися посилити команду якомога кращим чином. Ми не знаємо, коли і як саме ми це зробимо, але за лаштунками ведеться активна робота на трансферному ринку", — заявив ле Брі.

Зазначимо, що напередодні з'явилася інформація про зацікавленість Сандерленда у послугах воротаря донецького Шахтаря Дмитра Різника.