Англія

Клуб уже зробив запит щодо оренди англійського воротаря з опцією викупу — переговори тривають.

Ньюкасл працює над трансфером голкіпера Саутгемптона та збірної Англії Аарона Рамсдейла.

Як повідомляє Девід Орнштейн із The Athletic, "сороки" запропонували варіант оренди 27-річного воротаря з опцією подальшого викупу. Втім, остаточної домовленості між клубами наразі немає.

Саутгемптон, який вилетів із АПЛ, розглядає кілька сценаріїв: повноцінний продаж, оренду з великою платою та гарантованою сумою викупу, або ж збереження Рамсдейла у складі ще на сезон.

У міжсезоння Ньюкасл активно шукає нового воротаря після невдачі з трансфером Джеймса Траффорда, який, за даними The Athletic, все ж повернеться до Манчестер Сіті. Траффорд був основною ціллю клубу ще минулого літа, але Сіті несподівано зрівняли пропозицію Ньюкасла в 27 млн фунтів стерлінгів і запропонували гравцю п’ятирічний контракт з опцією продовження.

Аарон Рамсдейл перейшов у Саутгемптон із Арсенала минулого літа за 25 млн фунтів і підписав угоду до 2029 року. У сезоні-2024/25 він провів 32 матчі в усіх турнірах, але не зміг врятувати команду від вильоту з Прем’єр-ліги — втретє у своїй кар’єрі.

Рамсдейл добре знайомий з головним тренером Ньюкасла Едді Гау — вони працювали разом у Борнмуті з 2017 по 2020 рік. Незважаючи на конкуренцію у складі "сорок" із боку Ніка Поупа, Мартіна Дубравки та інших, Рамсдейл міг би стати перспективною альтернативою, особливо з огляду на часті травми Поупа.