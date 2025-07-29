Англія

Сіті відхилили пропозицію в £25 млн за півзахисника.

Манчестер Сіті відхилив офіційну пропозицію Ноттінгем Форест у розмірі £25 млн за атакувального півзахисника Джеймса Макейті, повідомляє Фабріціо Романо. 22-річний англієць, чий контракт із Сіті завершується влітку 2026 року, привернув увагу кількох клубів після обмеженої ігрової практики в сезоні-2024/25 (27 матчів, 963 хвилин, 7 голів).

Ноттінгем Форест, який втратив Ентоні Елангу (перейшов до Ньюкасла за £55 млн), бачить у Макейті заміну для підсилення атаки, особливо після невдачі з трансфером Йоана Вісса з Брентфорда.

Сіті, однак, оцінює капітана молодіжної збірної Англії в £35-40 млн, посилаючись на трансфер Коула Палмера до Челсі (£42.5 млн). Інтерес до Макейті також проявляють Вест Гем, Баєр, Боруссія Дортмунд і Айнтрахт Франкфурт, але Форест залишається лідером у гонці, готуючи нову пропозицію.

Раніше повідомлялося, що Едерсон готовий перейти в Галатасарай.