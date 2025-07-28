Англія

Галатасарай веде переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу голкіпера, який хоче новий виклик у кар’єрі/

Едерсон може залишити Манчестер Сіті цього літа — чемпіон Туреччини Галатасарай продовжує активно працювати над трансфером 31-річного бразильця.

За даними інсайдера Ніколо Скіри, воротар уже погодився на умови особистого контракту з турецьким клубом, який розрахований на три роки.

Бразилець залишається головною трансферною метою Галатасарая на позицію першого номера. Зараз клуб намагається досягти домовленості з Манчестер Сіті, який поки не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього свого багаторічного основного голкіпера.

У сезоні-2024/25 Штефан Ортега відіграв за Манчестер Сіті 22 матчі у всіх турнірах, пропустив 24 голи та 8 разів відстояв "на нуль".