Англія

Голкіпер Арсенала не хвилюється через боротьбу за місце у старті та підтримує здорову конкуренцію в команді.

Давід Рая зізнався, що головний тренер Арсеналу Мікель Артета не надавав йому жодних гарантій щодо статусу основного воротаря на сезон-2024/25. Поява в команді Кепи Аррісабалаги створила нову конкуренцію, однак сам Рая сприймає це спокійно.

"Нічого. Кепа просто прийшов як новий одноклубник, щоб додати ще одного воротаря до нашої групи. Тренер нічого не сказав, тож побачимо, як буде", — заявив іспанський голкіпер.

Ми друзі. Ми грали разом у збірній, а тепер тут, тож у нас здорові стосунки і, скажімо, здорове партнерство у воротах. Ми розуміємо, наскільки важко бути воротарем, адже на полі може бути лише один. Побачимо, як усе складеться. Це вже справа тренера, він і вирішить", — сказав Рая.

Минулого сезону Рая провів 50 матчів у складі Арсеналу у всіх турнірах, пропустивши 50 м’ячів та оформивши 19 сухих матчів.