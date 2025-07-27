Англія

Дивіться відео найкращих моментів товариського поєдинку, що відбувся 27 липня 2025 року.

Лондонський Арсенал у товариському матчі здобув перемогу над Ньюкаслом (3:2).

Команда Едді Гау відкрила рахунок на шостій хвилині зусиллями Еланги, але ще до перерви підопічні Мікеля Артети не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед – авторами голів стали Меріно та Алекс Мерфі, який зрізав м'яч у свої ворота.

У середині другого тайму Джейкоб Мерфі зрівняв цифри на табло, але останнє слово було за "канонірами", коли на 84 хвилині Едегор реалізував пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Арсенал — Ньюкасл:

Арсенал — Ньюкасл Юнайтед 3:2

Голи: Меріно, 33, А. Мерфі, 35 (авт.), Едегор, 84 (пен.) — Еланга, 6, Дж. Мерфі, 58.

Арсенал: Рая (Кепа, 60) — Вайт (Ніколз, 77), Саліба (Салмон, 77), Калафіорі (Ківьор, 49), Льюїс-Скеллі (Зінченко, 77) — Меріно (Райс, 69), Субіменді (Нергор, 77), Нванері (Едегор, 46) — Сака (Доумен, 60), Гаверц (Мартінеллі, 60), Троссар (Гарріман-Аннус, 76).

Ньюкасл Юнайтед: Поуп (Радді, 73) — Тріпп'єр (Лівраменто, 46), Ласселс (Шер, 46), Берн (Ботман, 46, Ешбі, 70), А. Мерфі (Таргетт, 46) — Гімараес (Крафт, 46), Тоналі (Майлі, 46), Віллок (Жоелінтон, 46) — Еланга (Дж. Мерфі, 46), Осула (Нів, 74), Гордон (Барнс, 46).

Попередження: Субіменді — Ласселс.