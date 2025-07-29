Англія

38-річний воротар посилить конкуренцію у складі "лисів".

Асмір Беговіч офіційно став гравцем Лестера. 38-річний воротар приєднався до клубу на правах вільного агента, уклавши угоду строком на один сезон. Перехід буде остаточно затверджений після схвалення лігою.

Минулий сезон Беговіч провів у Евертоні, а ще раніше захищав кольори Квінз Парк Рейнджерс під керівництвом нинішнього наставника Лестера Марті Сіфуентеса. За лондонців боснієць провів 46 матчів у всіх турнірах у сезоні 2023/24.

Вражений можливістю приєднатися до нового клубу, Беговіч прокоментував: "Я дуже схвильований. Приємно бути тут і велика честь приєднатися до такого чудового клубу. Не можу дочекатися початку. Не щодня клуб такого рівня звертається до нас з проханням про приєднання".

Колишній гравець Портсмута, Сток Сіті, Борнмута та Челсі, він має за плечима понад 250 матчів у Прем’єр-лізі. Також Беговіч зіграв 63 поєдинки за національну команду Боснії та Герцеговини.

Найближчим часом новачок зустрінеться з командою та може взяти участь у заключному передсезонному матчі Лестера проти Фіорентини, що пройде 3 серпня.