Англія

Гравець вже висловив захоплення клубом, стадіоном і планами Девіда Моєса.

Клуб англійської Прем'єр-ліги Евертон завершив трансфер лівого захисника Адама Азну з мюнхенської Баварії. 19-річний гравець підписав контракт до літа 2029 року, ставши четвертим літнім підписанням "ірисок".

Про перехід марокканського фулбека повідомлялось ще раніше. Тепер трансфер підтверджено офіційно, а сам Азну вже дав своє перше інтерв’ю як гравець Евертона.

"Я дуже радий бути тут. Це справжня гордість — стати частиною такого клубу. Прем’єр-ліга — найкраща ліга світу, і я з нетерпінням чекаю старту", — сказав новачок клубному телебаченню.

Молодий захисник, який має досвід гри за молодіжні команди Барселони, Баварії та збірної Марокко, встиг пограти в Бундеслізі, Лізі чемпіонів, а навесні — провести 13 матчів у Ла Лізі за Реал Вальядолід.

За словами Азну, ключову роль у прийнятті рішення відіграв головний тренер Девід Моєс. "Тренер чітко пояснив мені свою ідею. Його бачення і впевненість у мені змусили одразу погодитися", — розповів гравець.

У свою чергу, Моєс охарактеризував новачка як "талановитого лівого захисника з великим потенціалом" та додав, що "ліворуч знайти підсилення завжди непросто".