Англія

У списку претендентів на Гую — три клуби, зокрема Сандерленд.

У справі майбутнього Марка Гую з’явився новий поворот — «Сандерленд» став одним із трьох клубів, що ведуть переговори з «Челсі» щодо оренди молодого нападника. Про це повідомляє Sky Sports.

Челсі хоче повну зарплату без пункту викупу, пряму оренду, а потім повернення гравця наступного сезону.

Раніше повідомлялось, що лондонці розглядають оренду виключно в межах Англії, щоб полегшити адаптацію гравця та моніторинг його прогресу. Тепер, коли з’явилися конкретні претенденти, справа наближається до вирішальної фази.

Очікується, що вибір клубу залежатиме від гарантій ігрового часу для Гую — у Челсі не планують відправляти свого таланта в глибоку ротацію.