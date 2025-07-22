Англія

Клуб планує віддати форварда в оренду, віддаючи перевагу англійським командам.

Челсі відхилив пропозиції від кількох клубів щодо повноцінного трансферу 19-річного іспанського нападника Марка Гую. За інформацією The Athletic, лондонці мають намір зберегти талановитого форварда в своїй системі та розглядають варіант його оренди, бажано до клубу англійської Прем’єр-ліги чи Чемпіоншипу, щоб забезпечити йому регулярну ігрову практику.

Гую, який приєднався до Челсі з Барселони влітку 2024 року за €6 млн, вважається одним із найперспективніших гравців академії каталонців. У своєму дебютному сезоні за "синіх" він зіграв 12 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист, демонструючи потенціал для розвитку. Клуб бачить у ньому довгостроковий актив, тому віддає перевагу оренді, а не продажу.

Серед потенційних напрямків для оренди називають клуби Прем’єр-ліги, такі як Брайтон чи Вест Гем, а також команди Чемпіоншипу, які можуть гарантувати Гую регулярний ігровий час. Челсі хоче, щоб молодий форвард залишався в Англії, щоб полегшити моніторинг його прогресу та адаптацію до стилю гри місцевих ліг.

Раніше повідомлялося, що Челсі продовжує працювати над підписанням універсального захисника Аякса Жоррела Гато.