Англія

Воротар збірної Італії знову у фокусі трансферних планів "червоних дияволів".

Інтерес Манчестер Юнайтед до Джанлуїджі Доннарумми виходить на новий рівень. За повідомленнями британських джерел, клуб уже вступив у прямий контакт із ПСЖ щодо потенційного переходу італійського воротаря.

Переговори між ПСЖ і самим Доннаруммою опинилися у глухому куті. І хоча формально контракт гравця з парижанами чинний до літа 2026 року, сторони досі не знайшли спільної мови щодо умов продовження співпраці. Схоже, ситуацією вирішив скористатися саме Юнайтед, який уважно моніторив розвиток подій протягом останніх тижнів.

Парижани не хочуть повторити сценарій із Кіліаном Мбаппе — втрати ключового гравця без компенсації — і, за чутками, готові розглянути серйозні пропозиції вже цього літа. Юнайтед бачить у Доннаруммі не лише сильного воротаря, а й можливість розвʼязати питання з глибиною складу, враховуючи пошкодження Андре Онани, який ризикує пропустити старт сезону.

За даними іноземної преси, інтерес до Доннарумми також проявляють Аль-Іттіхад, Галатасарай, а також інші англійські клуби. Водночас саме манкуніанці, здається, зайняли найактивнішу позицію в переговорах, сподіваючись домовитися з ПСЖ раніше за конкурентів.

Зараз головне питання — чи зможе Юнайтед переконати самого гравця у переїзді до Англії. Враховуючи чутливість ситуації та зростаючу конкуренцію на трансферному ринку, час для прийняття рішення стрімко спливає.

Водночас Манчестер Юнайтед не обмежується лише Доннаруммою. Альтернативними варіантами вважаються Еміліано Мартінес та бельгієць Сенне Ламменс, який може стати більш доступним резервним варіантом.