Франція

Італійський воротар не домовився про новий контракт із паризьким клубом, на тлі інтересу з боку грандів Європи.

Голкіпер Джанлуїджі Доннарумма може залишити Парі Сен-Жермен — переговори про продовження контракту з клубом поки не дали результатів.

За інформацією італійського інсайдера Ніколи Скіри, сторони не досягли згоди щодо нової угоди, що відкриває двері для трансферу вже найближчим часом.

Скіра повідомив, що, попри чутки про новий контракт, жодного підписаного документа наразі не існує, а майбутнє італійця залишається відкритим. Серед потенційних претендентів на Доннарумму — Манчестер Сіті, Челсі, Манчестер Юнайтед, Баварія та турецький Галатасарай.

Однією з головних причин можливого розриву з ПСЖ стала фінансова політика клубу. За даними Tuttosport, керівництво більше не готове виплачувати Доннаруммі 12 мільйонів євро на рік, як це передбачено чинним контрактом.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий продати Доннарумму вже цього літа.